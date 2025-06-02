نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة عبر سواحل البحر الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال تأمين وحماية حدود الدولة على مختلف الإتجاهات الإستراتيجية، وإستمرارًا لجهود القوات البحرية فى إحكام السيطرة الأمنية على السواحل البحرية والتصدى لمحاولات التهريب التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى.



نجحت عدد من الوحدات البحرية التابعة لقاعدة البحر الأحمر البحرية أثناء القيام بأعمال التأمين

بنطاق مسئوليتها فى التصدى لمحاولة تهريب كميات من المواد المخدرة بنطاق الأسطول الجنوبى، من خلال إكتشاف وضبط عدد (2) فلوكة على متنهما (٤) أفراد بغرض تهريب كميات من المواد المخدرة، وبتفتيشهما تبين إحتوائهما على عدد (١٣٥٨٥) فرش من مخدر الحشيش بإجمالي وزن (1442) كجم، وعدد (١٦٠) لفافة من مخدر الهيدرو بإجمالي وزن ( 172 ) كجم، وكمية من مخدر الأفيون بإجمالي

وزن (666) كجم، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات ب (190) مليون جنيه تقريبًا، وقد تم تسليم الأفراد والمضبوطات إلى جهات الإختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.