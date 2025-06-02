نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب الشغب.. حرمان 4 طلاب من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بقيادة سعيد عطية – وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، حرمان أربعة طلاب من استكمال امتحانات الشهادة الإعدادية بلجنة مدرسة الشهيد أحمد جميل، بعد تورطهم في أعمال شغب بسير العملية الامتحانية ويخلّ بقواعد الانضباط.

وذلك تطبيقًا صريحًا للوائح والانضباط الوزاري المنصوص عليها، لما ارتكبوه من سلوك يمثل اعتداءً صارخًا على هيبة المؤسسة التعليمية وحرمة الامتحان.

جاء ذلك في ضوء ما تم رصده مؤخرًا من مقطع فيديو مصوَّر من داخل لجنة مدرسة الشهيد أحمد جميل الإعدادية، وتداوله على منصات التواصل الاجتماعي، في مشهد يخل بالانضباط ويخالف القواعد المنظمة للعملية الامتحانية.

كما قررت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، استبعاد المراقب الأول للجنة، بسبب تقصيره الفادح في أداء مهام الرقابة، وإحالته للتحقيق الفوري، وذلك حفاظًا على نزاهة وسلامة سير الامتحانات.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن ما حدث لن يمر مرور الكرام، وأن كل من يتهاون أو يتسبب في إخلال النظام أو التستر على الفوضى سيُحاسَب بلا مجاملة أو استثناء.