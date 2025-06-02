وزير التعليم: سيتم وضح أليات فور تطبيق نظام البكالوريا بالثانوية العامة لحضور الطلاب بالمدارس

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أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم وضح أليات فور تطبيق نظام البكالوريا بالثانوية العامة، لحضور الطلاب بالصف الثالث الثانوي للمدارس.

كما أعلن وزير التربية والتعليم، أن مادة التربية الدينية سيكون من ٧٠٪ وخارج المجموع في نظام البكالوريا الجديد.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقدة وزير التربية والتعليم عن إعلان تفاصيل الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2025

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إنطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 بدءًا من يوم الأحد 15 يونيو، وتستمر حتى 10 يوليو 2025/.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن جدول الامتحانات لطلاب النظام الجديد يتضمن بداية من 15 يونيو امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية، يليها في 17 يونيو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وفي 22 يونيو مادة اللغة العربية، وفي 26 يونيو ستكون امتحانات الفيزياء والتاريخ، ثم اللغة الأجنبية الأولى في 29 يونيو، ويستكمل الطلاب الامتحانات في 3 يوليو بمادتي الكيمياء والجغرافيا، وفي 6 يوليو مادة الرياضيات البحتة، ويختتم الجدول في 10 يوليو بامتحانات الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.