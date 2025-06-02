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عاجل- عطلة البنوك في مصر 5 أيام بمناسبة عيد الأضحى 2025.. اعرف مواعيد العودة للعمل

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عاجل- عطلة البنوك في مصر 5 أيام بمناسبة عيد الأضحى 2025.. اعرف مواعيد العودة للعمل

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أحمد جودة - القاهرة - من الخميس 5 يونيو 2025 وتستمر حتى الاثنين 9 يونيو 2025

منوعات

الإثنين 02/يونيو/2025 - 01:59 م 6/2/2025 1:59:41 PM

البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة داخل الجمهورية، وذلك بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1446 هـ.

وأوضح البيان أن الإجازة الرسمية ستبدأ من الخميس 5 يونيو 2025 وتستمر حتى الاثنين 9 يونيو 2025، على أن تُستأنف أعمال البنوك صباح الثلاثاء 10 يونيو 2025.

يأتي ذلك في إطار تنظيم العمل خلال موسم الأعياد، وإتاحة الفرصة للمواطنين والعاملين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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