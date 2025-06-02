عاجل- عطلة البنوك في مصر 5 أيام بمناسبة عيد الأضحى 2025.. اعرف مواعيد العودة للعمل

أحمد جودة - القاهرة - من الخميس 5 يونيو 2025 وتستمر حتى الاثنين 9 يونيو 2025

أعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة داخل الجمهورية، وذلك بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1446 هـ.

وأوضح البيان أن الإجازة الرسمية ستبدأ من الخميس 5 يونيو 2025 وتستمر حتى الاثنين 9 يونيو 2025، على أن تُستأنف أعمال البنوك صباح الثلاثاء 10 يونيو 2025.

يأتي ذلك في إطار تنظيم العمل خلال موسم الأعياد، وإتاحة الفرصة للمواطنين والعاملين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.