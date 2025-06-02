نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يعلن خروج مادة التربية الدينية من المجموع بنظام البكالوريا الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، محمد عبد اللطيف، أن مادة التربية الدينية سيكون من ٧٠٪ وخارج المجموع في نظام البكالوريا الجديد.

وشدد وزير التعليم أن مواد داخل المجموع في نظام البكالوريا الجديد ٦ مواد فقط والمادة السابعة سيكون التربية الدينية خارج المجموع وشرط نجاحها ٧٠٪ فقط.

وأكد وزير التربية والتعليم أن نتيجة الاستبيان الخاصة بنظام البكالوريا جاءت 88%، ومؤكدا أن نظام الالتحاق بالبكالوريا سيكون اختياريا وليس إجباريا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقده وزير التربية والتعليم عن إعلان تفاصيل الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2025

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إنطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 بدءًا من يوم الأحد 15 يونيو، وتستمر حتى 10 يوليو 2025/.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن جدول الامتحانات لطلاب النظام الجديد يتضمن بداية من 15 يونيو امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية، يليها في 17 يونيو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وفي 22 يونيو مادة اللغة العربية، وفي 26 يونيو ستكون امتحانات الفيزياء والتاريخ، ثم اللغة الأجنبية الأولى في 29 يونيو، ويستكمل الطلاب الامتحانات في 3 يوليو بمادتي الكيمياء والجغرافيا، وفي 6 يوليو مادة الرياضيات البحتة، ويختتم الجدول في 10 يوليو بامتحانات الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.