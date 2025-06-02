رئيس امتحانات الثانوية العامة يؤكد: قرارات غير مسبوقة لتأمين لجان أولاد الأكابر هذا العام

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أحمد جودة - القاهرة - قال خالد عبدالحكم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن هناك قرارات غير مسبوقة وخارج الصندوق، لتأمين لجان أولاد الأكابر هذا العام الدراسي وتابع لن نعلن عنها حاليا.

وشدد عبدالحكم، أن هناك مصفه على حد قوله في لجنة التحويلات،مضيفا أن في حالة اكتشاف التحويلات التي تتم من خلال المديريات وليس على علم الوزارة يتم الغاء التحويل ورجوع الطالب إلى مدرسته الاصلية وهذا يتم قبل الامتحانات.



وأضاف رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه صدر قرار بعدم وجود أي عامل داخل المدرسة أثناء عقد للجنة الامتحانية، حرصا على مرور الامتحانات بسلام.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقدة وزير التربية والتعليم عن إعلان تفاصيل الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2025

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إنطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 بدءًا من يوم الأحد 15 يونيو، وتستمر حتى 10 يوليو 2025/.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن جدول الامتحانات لطلاب النظام الجديد يتضمن بداية من 15 يونيو امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية، يليها في 17 يونيو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وفي 22 يونيو مادة اللغة العربية، وفي 26 يونيو ستكون امتحانات الفيزياء والتاريخ، ثم اللغة الأجنبية الأولى في 29 يونيو، ويستكمل الطلاب الامتحانات في 3 يوليو بمادتي الكيمياء والجغرافيا، وفي 6 يوليو مادة الرياضيات البحتة، ويختتم الجدول في 10 يوليو بامتحانات الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.