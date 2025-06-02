نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالحكم: وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة مختلف هذا العام لتفادي أي اخطاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال خالد عبدالحكم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن وضع اسئلة امتحانات الثانوية العامة هذا العام، مختلف تمام عن كل عام، فلذلك لن يكون هناك أي أخطاء.

ومن جانبه شدد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن هناك تنسيق كامل مع كل جهات الأمن ووزارة الداخلية والمحافظين، لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة.

وأعلن وزير التربية والتعليم، أن هناك فيديو توعوي سيتم نشره اليوم للطلاب عن كيفية التعامل مع البابل سيت، وكتابة البيانات بشكل كامل.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقدة وزير التربية والتعليم عن إعلان تفاصيل الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2025

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إنطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 بدءًا من يوم الأحد 15 يونيو، وتستمر حتى 10 يوليو 2025/.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن جدول الامتحانات لطلاب النظام الجديد يتضمن بداية من 15 يونيو امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية، يليها في 17 يونيو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وفي 22 يونيو مادة اللغة العربية، وفي 26 يونيو ستكون امتحانات الفيزياء والتاريخ، ثم اللغة الأجنبية الأولى في 29 يونيو، ويستكمل الطلاب الامتحانات في 3 يوليو بمادتي الكيمياء والجغرافيا، وفي 6 يوليو مادة الرياضيات البحتة، ويختتم الجدول في 10 يوليو بامتحانات الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.