نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تكشف تفاصيل استخدام كتيبات المفاهيم داخل اللجان هذا العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال خالد عبدالحكم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن كتيبات المفاهيم ستسخدم كما هي الأعوام الماضية،، ماعدا إضافة مادة الإحصاء بعد دخولها داخل المجموع، وسيتم اضافة مفاهيمها داخل كراسة الأسئلة.

وأضاف عبدالحكم، إنه فيما يخص الاحياء والجيولوجيا فتم دمجهم ولكن المواد لن تتغير فبالتالي كتيب المفاهيم كما هو.



وقال وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، أن الأسئلة تم مراجعتها اكثر مرة، ولن يكون بها أخطاء تضر الطالب.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقدة وزير التربية والتعليم عن إعلان تفاصيل الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2025

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إنطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 بدءًا من يوم الأحد 15 يونيو، وتستمر حتى 10 يوليو 2025/.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن جدول الامتحانات لطلاب النظام الجديد يتضمن بداية من 15 يونيو امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية، يليها في 17 يونيو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وفي 22 يونيو مادة اللغة العربية، وفي 26 يونيو ستكون امتحانات الفيزياء والتاريخ، ثم اللغة الأجنبية الأولى في 29 يونيو، ويستكمل الطلاب الامتحانات في 3 يوليو بمادتي الكيمياء والجغرافيا، وفي 6 يوليو مادة الرياضيات البحتة، ويختتم الجدول في 10 يوليو بامتحانات الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.