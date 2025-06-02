نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التربية والتعليم يوجة رسالة لطلاب الثانوية العامة 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، رسالة طمأنة لطلاب الثانوية العامة هذا العام، قائلا «ذاكروا النماذج الاسترشادية جيدا وهيكون في بعض الأسئلة للتميز بين الطلاب».

وقال وزير التربية والتعليم، إنه سيتم اتاحة نماذج الإجابات الرسمية للامتحانات بعد انتهاء فترة الامتحانات لإطلاع الطلاب عليها قبل النتيجة.

وشدد وزير التعليم، أنه تم اتاح 12 نموذج استرشادي لكل المواد ب 600 سؤال، وهناك معلمين يشرحون هذه النماذج خلال قناة مدرستنا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقدة وزير التربية والتعليم عن إعلان تفاصيل الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2025

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إنطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 بدءًا من يوم الأحد 15 يونيو، وتستمر حتى 10 يوليو 2025/.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن جدول الامتحانات لطلاب النظام الجديد يتضمن بداية من 15 يونيو امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية، يليها في 17 يونيو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وفي 22 يونيو مادة اللغة العربية، وفي 26 يونيو ستكون امتحانات الفيزياء والتاريخ، ثم اللغة الأجنبية الأولى في 29 يونيو، ويستكمل الطلاب الامتحانات في 3 يوليو بمادتي الكيمياء والجغرافيا، وفي 6 يوليو مادة الرياضيات البحتة، ويختتم الجدول في 10 يوليو بامتحانات الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.