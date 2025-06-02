نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم تعلق على لجان أولاد الأكابر بالثانوية العامة: إجراءات غير تقليدية لضمان الشفافية والنزاهة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد عبد الحكم، رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تتبنى إجراءات غير تقليدية و"خارج الصندوق" لمواجهة أية محاولات للغش أو التمييز بين الطلاب في امتحانات الثانوية العامة، خاصة فيما يتعلق بما أثير مؤخرًا حول وجود لجان مخصصة لما يُعرف بـ "أولاد الأكابر".

وأوضح عبد الحكم أن هذه الإجراءات سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، وستكون واضحة وملموسة داخل اللجان الامتحانية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب وتحقيق أعلى معايير النزاهة والشفافية.

موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025

تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم الأحد 15 يونيو 2025 وتستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025، وفقًا للجدول المعلن، حيث يؤدي الطلاب في النظام الجديد الامتحانات في المواد المختلفة على النحو التالي:

الأحد 15 يونيو: امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو: امتحان مادة اللغة العربية

الخميس 26 يونيو: امتحان الفيزياء والتاريخ

الأحد 29 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو: امتحان الكيمياء والجغرافيا

الأحد 6 يوليو: امتحان الرياضيات البحتة

الخميس 10 يوليو: امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء

ضوابط التظلمات

وفيما يتعلق بالتظلمات، أوضح عبد الحكم أن التقديم على التظلمات سيبدأ بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة بأسبوعين، وذلك لإتاحة الوقت الكافي أمام الطلاب لمراجعة نتائجهم بعناية وتقديم طلبات التظلم.

وأكد أن الوزارة ستعلن جميع التفاصيل والضوابط المنظمة للتظلمات فور انتهاء الامتحانات، مشددًا على أن الإجراءات ستتم وفق آليات تضمن الشفافية والدقة في مراجعة أوراق الإجابة، بما يكفل الحفاظ على حقوق الطلاب ويحقق العدالة للجميع.

إجراءات مكافحة الغش

تأتي هذه التصريحات في ظل استعدادات وزارة التربية والتعليم لتأمين امتحانات الثانوية العامة بشكل كامل، وسط تأكيدات متكررة بأن الامتحانات هذا العام ستشهد تطبيق إجراءات رقابية صارمة داخل اللجان، بما يمنع أي محاولات للغش أو التلاعب في النتائج، خاصة مع تكرار شكاوى الأهالي حول ما يُعرف بلجان "أولاد الأكابر" في السنوات الماضية.