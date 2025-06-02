نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالحكم: يكشف تفاصيل الأعداد المتقدمة لامتحانات الثانوية العامة 2025 بين النظامين القديم والجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال خالد عبدالحكم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن ٤٥.٥٢٢ ألف طالب بالثانوية العامة تقدموا للنظام القديم، و ٧٦٨.٣٥٣ الف طالب وطالبة بالنظام الجديد.

وأكد أن عدد اللجان بالثانوية العامة، ١٩٧٣ لجنة على مستوى الجمهورية، و٩ لجان سجون، و٦ لجان مستشفيات، و٢٤ لجنة مكفوفين، و١٧ لجنة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وأشار إلى أن هناك 120.232 عدد الملاحظين على مستوى الجمهورية، 2029 رئيس لجنة و2029 ممراقب

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقدة وزير التربية والتعليم عن إعلان تفاصيل الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2025

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إنطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 بدءًا من يوم الأحد 15 يونيو، وتستمر حتى 10 يوليو 2025/.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن جدول الامتحانات لطلاب النظام الجديد يتضمن بداية من 15 يونيو امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية، يليها في 17 يونيو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وفي 22 يونيو مادة اللغة العربية، وفي 26 يونيو ستكون امتحانات الفيزياء والتاريخ، ثم اللغة الأجنبية الأولى في 29 يونيو، ويستكمل الطلاب الامتحانات في 3 يوليو بمادتي الكيمياء والجغرافيا، وفي 6 يوليو مادة الرياضيات البحتة، ويختتم الجدول في 10 يوليو بامتحانات الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.