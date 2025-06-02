نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولياء أمور مصر يرصد مستوى امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في يومها الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، سير امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم، حيث يواصل ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 يومه الثالث في مختلف محافظات الجمهورية، وفقًا لجداول الامتحانات المعلنة من مديريات التعليم بكل محافظة.

وأشارت الحزاوي إلى تفاوت آراء الطلاب حول مستوى الامتحانات، حيث أعرب طلاب محافظة الإسكندرية عن سعادتهم بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية، واصفين إياه بالسهل والمتوازن وخاليًا من الأسئلة الصعبة.

كما جاء امتحان اللغة الإنجليزية في محافظة القاهرة سهلًا وبعيدًا عن التعقيد.

في المقابل، اشتكى طلاب محافظة القليوبية من صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية، مشيرين إلى أنه جاء فوق مستوى الطالب المتوسط ولم يُراعِ الفروق الفردية، خاصة في أسئلة القواعد والقطعة، معتبرين أن به نوعًا من "استعراض العضلات"، على حد وصفهم.

أما طلاب الجيزة، فقد وصفوا امتحان اللغة الإنجليزية بأنه فوق مستوى الطالب المتوسط في المدارس الحكومية، معبرين عن استيائهم من سؤال البرجراف الذي تناول موضوعًا غير متوقع عن "الميديا"، كما احتوى الامتحان على بعض التركات.

وفي محافظة المنوفية، جاء امتحان الدراسات الاجتماعية في مستوى الطالب المتوسط، وكانت الأسئلة مباشرة. كذلك، وصف طلاب الإسماعيلية امتحان مادة الهندسة بأنه سهل وخالٍ من التعقيدات.

وفي سياق متصل، أكدت الحزاوي أن استمرار استخدام نظام "البوكليت" في امتحانات الشهادة الإعدادية لم يمنع بروز ظاهرة الغش الإلكتروني، التي ما تزال تُلقي بظلالها على العملية الامتحانية.

وطالبت بضرورة فتح هذا الملف مجددًا، لرصد أوجه القصور والاستعداد الجاد لامتحانات الثانوية العامة.

كما ناشدت وزارة التربية والتعليم بتوفير خط ساخن مخصص لتلقي استفسارات وشكاوى الطلاب، وكذلك البلاغات المتعلقة بصفحات الغش الإلكتروني، لتسهيل عملية تتبعها وغلقها.