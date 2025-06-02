نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس عام امتحانات الثانوية العامة يكشف تفاصيل تصحيح مواد النظامين القديم والجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال خالد عبدالحكم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة هذا العام، موحد بين النظامين القديم والجديد.

واضاف أن أن امتحان اللغة الإنجليزية في النظام الجديد سيكون 42 سؤال والنظام القديم 37 سؤال فلذلك الإختبار مختلف، وفي مادة الاحياء مختلف الامتحان نظرًا لضم الجيولوجيا عليها في النظام الجديد.



وفيما يخص التصحيح، سيتم التصحيح في جميع الكنترولات لمواد اللغة العربيه واللغة الأجنبية الاولى

ولكن المواد الاختيارية مثل التاريخ والجغرافيا مع الاحصاء

والكيمياء والفيزياء والبحتة والتطبيقة، سيتصححون في كل كنترول على حده



وفي الكنترولات المركزية سيتم وتصحيح المواد مثل اللغة الثانية واربع فروع الرياضة نظام قديم والاحياء والجيولوجيا نظام قديم، الفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقدة وزير التربية والتعليم عن إعلان تفاصيل الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2025

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إنطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 بدءًا من يوم الأحد 15 يونيو، وتستمر حتى 10 يوليو 2025/.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن جدول الامتحانات لطلاب النظام الجديد يتضمن بداية من 15 يونيو امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية، يليها في 17 يونيو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وفي 22 يونيو مادة اللغة العربية، وفي 26 يونيو ستكون امتحانات الفيزياء والتاريخ، ثم اللغة الأجنبية الأولى في 29 يونيو، ويستكمل الطلاب الامتحانات في 3 يوليو بمادتي الكيمياء والجغرافيا، وفي 6 يوليو مادة الرياضيات البحتة، ويختتم الجدول في 10 يوليو بامتحانات الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.