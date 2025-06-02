نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس عام امتحانات الثانوية العامة يكشف تفاصيل تأمينات جديدة بامتحانات الثانوية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد خالد عبدالحكم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن هذا العام يشهد نظام مختلف في تأمين لجان امتحانا الثانوية العامة، وتابع أن كل ادارة تعليمية بها دمج بين النظامين القديم مع الجديد وكل ادارة تعليمية لجنتين سير بين بنين وبنات.

وأشار عبدالحكم، إلى أن هناك نظام جديد لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة، من خلال زيادة عدد افراد الأمن اماندم اللجنة لسهولة التفتيش من 5 افراد ل 10 افراد من الشباب الخريجين الجدد.



وأضاف رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن هناك تخصيص اتنين من كل ادارة تعليمية وظيفتهم وضعهم على باب لجنة السير لتسهيل دخول الطلاب للتفتيش.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقدة وزير التربية والتعليم عن إعلان تفاصيل الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2025

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إنطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 بدءًا من يوم الأحد 15 يونيو، وتستمر حتى 10 يوليو 2025/.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن جدول الامتحانات لطلاب النظام الجديد يتضمن بداية من 15 يونيو امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية، يليها في 17 يونيو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وفي 22 يونيو مادة اللغة العربية، وفي 26 يونيو ستكون امتحانات الفيزياء والتاريخ، ثم اللغة الأجنبية الأولى في 29 يونيو، ويستكمل الطلاب الامتحانات في 3 يوليو بمادتي الكيمياء والجغرافيا، وفي 6 يوليو مادة الرياضيات البحتة، ويختتم الجدول في 10 يوليو بامتحانات الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.