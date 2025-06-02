وزير التعليم: الاستعانه بالشباب الخريجين الجدد في الإشراف على امتحانات الثانوية العامة

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أحمد جودة - القاهرة - قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، أن هناك إجراءات جديدة لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

واضاف الوزير إلى زيادة الاشراف على اللجان والمراقبة بالاستعانة بالشباب الخريجين الجدد في الإشراف معانا، لأول مرة هذا العام.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقدة وزير التربية والتعليم عن إعلان تفاصيل الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2025

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إنطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 بدءًا من يوم الأحد 15 يونيو، وتستمر حتى 10 يوليو 2025/.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن جدول الامتحانات لطلاب النظام الجديد يتضمن بداية من 15 يونيو امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية، يليها في 17 يونيو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وفي 22 يونيو مادة اللغة العربية، وفي 26 يونيو ستكون امتحانات الفيزياء والتاريخ، ثم اللغة الأجنبية الأولى في 29 يونيو، ويستكمل الطلاب الامتحانات في 3 يوليو بمادتي الكيمياء والجغرافيا، وفي 6 يوليو مادة الرياضيات البحتة، ويختتم الجدول في 10 يوليو بامتحانات الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.