نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 640 ساحة ومسجد..تعرف على أماكن صلاة عيد الأضحى لعام 2025 في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهت مديرية الأوقاف بمحافظة الجيزة، من تجهيز الساحات والمساجد الموجودة بمراكز وأحياء المحافظة، لاستقبال المواطنين خلال أول أيام العيد، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

واكد الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، إن مديرية الأوقاف أطلقت حملة نظافة وتعقيم موسعة بجميع المساجد على مستوى جميع الإدارات التابعة للمديرية لإقامة شعائر صلاة العيد وتهيئة الأجواء المناسبة للمصلين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، أن صلاة العيد هذا العام بجميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، بالإضافة إلى عدد من الساحات المحددة، وتم تخصيص إمام أساسي وآخر احتياطي ليؤم المصلين ولإلقاء خطبة العيد، وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة العيد واتخاذ اللازم في هذا الشأن.

وستقام شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 2025 م، في نحو 640 مسجد وساحة بكافة أنحاء محافظة الجيزة، وذلك تيسيرًا على المواطنين بمختلف مراكز ومدن وأحياء وقرى محافظة الجيزة، بعد حصر المديريات للساحات والميادين الكبرى والمساجد، بالإضافة إلى النوادي ومراكز الشباب.

كما تم تشكيل غرف عمليات فرعية داخل كل إدارة على مستوى مدن وأحياء ومراكز المحافظة للتواصل مع الغرفة الرئيسية بالديوان العام لمحافظة الجيزة، على مدار الساعة لمتابعة أعمال النظافة والتعقيم، والتأكيد على أئمة المساجد بالالتزام بكافة التعليمات الوزارية الصادرة لهم.

وتأتي خريطة أهم وأكبر الساحات والمساجد التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك بمحافظة الجيزة، كالتالي:

مسجد التقوى بشارع المشابك، ومسجد الاستقامة بميدان الجيزة، ومسجد النور بطريق الكونيسة، ومسجد الحرمين وعكاشة بالطالبية، وساحة مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية، وساحة مسجد المغفرة بالعجوزة، وساحة مسجد أسد بن الفرات بالدقي، وساحة مسجد النيل بالدقي، وساحة مسجد الاستقامة بميدان الجيزة، وساحة مسجد الرحمن بشارع العشرين ببولاق الدكرور، وساحة مسجد ال حمد ببولاق الدكرور، ومسجد الصباح بالهرم، ومسجد خاتم المرسلين بالعمرانية.



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