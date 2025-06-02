نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين فؤاد تفتتح معرض "إعادة التدوير" لمؤسسة لمسات للفن التشكيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة معرض "اعادة التدوير " والذى نظمته مؤسسة لمسات للفن التشكيلي ضمن فعاليات الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٥ بالمركز الثقافى البيئى التعليمى "بيت القاهرة"، والذى يهدف إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه البيئة في حياتنا، وأهمية تبني ممارسات التنمية مستدامة مثل إعادة التدوير، من خلال تقديم أعمال فنية مبتكرة تعبر عن هذه الرسائل الهامة، كما تسعى المؤسسة عبر هذا المعرض إلى توظيف الفن كأداة فعالة لرفع الوعي المجتمعي وتعزيز الحوار حول القضايا البيئية الراهنة.

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بمستوى الأعمال الفنية المعروضة، مشيرة إلى أنها تعكس قدرًا كبيرًا من الإبداع والوعي بقضايا البيئة، وتعد نموذجًا رائعًا لكيفية توظيف الفن في خدمة قضايا البيئة، حيث يسهم في توعية المجتمع بأهمية إعادة التدوير والحفاظ على الموارد من خلال الإبداع والتعبير الفني. موضحة ان الوزارة تسعى دائمًا لدعم مثل هذه المبادرات ايمانا بأن الثقافة والفن شريكان أساسيان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وربط الإنسان ببيئته من منظور جمالي وواعى، لافتة إلى ان هذا المعرض يمثل دعوة مفتوحة لكل فنان ومواطن ليكون جزءًا من الحل، من خلال تبني أنماط حياة مسؤولة، وتحويل المخلفات إلى فرص للإبداع والتجديد.

وقد تضمنت المعروضات مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية المبتكرة التي اعتمد الفنانون في تنفيذها على خامات معاد تدويرها، مثل الورق والبلاستيك والمعادن والخشب، حيث نجحوا في تحويل المواد المهملة إلى قطع فنية تعبر عن قضايا بيئية، وتعكس هذه الأعمال رؤية إبداعية تجمع بين الجمال والرسالة، وتبرز قدرة الفن على تحويل التحديات البيئية إلى فرص للتعبير والحوار، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية إعادة التدوير والحفاظ على البيئة.

وتهدف مؤسسة لمسات للفن التشكيلي إلى دعم وتعزيز الفن التشكيلي من خلال تنظيم معارض وفعاليات تسهم في رفع الوعي بالقضايا المجتمعية والثقافية، مع التركيز على القضايا البيئية الملحة التي تشكل أولوية في المرحلة الراهنة.