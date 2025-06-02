نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التضامن تستلم 283 حافلة استعدادًا لتصعيد الحجاج إلى عرفات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين الموافق 2 يونيو 2025، عن استلام 283 حافلة حديثة مطابقة للاشتراطات الفنية المعتمدة، ضمن استعداداتها لنقل حجاج الجمعيات الأهلية إلى مشعري عرفات ومنى في موسم الحج الحالي.

وأكد أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أن الحافلات التي تم استلامها خضعت لفحص فني دقيق من قبل اللجنة الفنية التابعة للبعثة، للتأكد من مطابقتها لكافة معايير السلامة وجودة التشغيل.

ولفت إلى أن جميع الحافلات من طراز 2023 فأحدث، لضمان توفير وسائل نقل آمنة ومريحة للحجاج.

وأشار عبد الموجود إلى أنه تم أيضًا تجهيز حافلات احتياطية تحسبًا لأي طوارئ، إلى جانب توفير ورش صيانة متنقلة لمتابعة سير الحافلات بشكل مستمر، وتقديم الدعم الفوري في حال حدوث أي أعطال خلال الرحلات إلى المشاعر المقدسة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي لضمان راحة وسلامة الحجاج خلال أداء مناسكهم، بالتنسيق مع السلطات السعودية المعنية.

وأضاف أنه تم أيضًا الانتهاء من عملية التفويج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، حيث وصل جميع حجاج الجمعيات الأهلية إلى مكة استعدادًا لتصعيدهم إلى عرفات.

وتسعى وزارة التضامن إلى توفير جميع سبل الراحة والرعاية لحجاج الجمعيات الأهلية، في إطار الحرص المستمر على تسهيل أداء المناسك وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة.