وزيرة التضامن: نحرص على راحة حجاج الجمعيات الأهلية.. وأناشدهم الدعاء لمصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 يونيو 2025 01:35 مساءً - قالت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، إنها تتابع بشكل يومى أوضاع حجاج الجمعيات الأهلية منذ انطلاق رحلات التفويج يوم 18 مايو الماضى، وحتى وصول جميع الحجاج إلى مكة المكرمة أول أمس السبت.
وأكدت الوزيرة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، حرص الدولة المصرية على توفير أقصى درجات الدعم والرعاية للحجاج، لضمان أداء المناسك بسهولة ويسر.
وقالت الوزيرة، في رسالتها التي بعثتها عبر البعثة الرسمية إلى الحجاج، "أنتم في القلب، ودعاؤكم أمانة.. أنتم في أطهر بقاع الأرض، حيث الرحمة والمغفرة، نسأل الله أن يتقبل منكم حجكم، وييسر لكم مناسككم، ويعيدكم إلى أرض الوطن سالمين غانمين بإذن الله"، وأضافت "لا تنسوا مصر من دعائكم في هذه الأيام المباركة..نسأل الله أن يحفظ وطننا الغالي، وينعم عليه بالأمن والسلام والاستقرار، ويظل دائمًا منارة للخير والعطاء".
ونقلت بعثة حج الجمعيات الأهلية هذه الرسالة إلى الحجاج، الذين عبّروا عن تقديرهم وامتنانهم لحرص الوزيرة على التواصل معهم، مؤكدين أن هذه اللفتة الطيبة رفعت من معنوياتهم، وعززت شعورهم بأن الوطن حاضر معهم في رحلتهم الروحية.