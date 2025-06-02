وزيرة التضامن: نحرص على راحة حجاج الجمعيات الأهلية.. وأناشدهم الدعاء لمصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 يونيو 2025 01:35 مساءً - قالت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، إنها تتابع بشكل يومى أوضاع حجاج الجمعيات الأهلية منذ انطلاق رحلات التفويج يوم 18 مايو الماضى، وحتى وصول جميع الحجاج إلى مكة المكرمة أول أمس السبت.

وأكدت الوزيرة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، حرص الدولة المصرية على توفير أقصى درجات الدعم والرعاية للحجاج، لضمان أداء المناسك بسهولة ويسر.