هيئة الشراء الموحد: توقيع 21 اتفاقية مع 10 شركات عالمية لتوطين صناعة اللقاحات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 يونيو 2025 12:36 مساءً - أكد الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد أن مصر تستهدف توطين صناعة اللقاحات لكى تكون مركزا أفريقيا لتصنيع اللقاحات الحيوية، مشيرا إلى أن مصر تدعم القدرات التصنيعية المحلية.

وقال الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد خلال فعاليات الاحتفال بتحقيق الهدف الإستراتيجى والإقليمى للسيطرة على الإلتهاب الكبدى بى، إن الشركات المحلية وقعت 21 اتفاقية مع 10 شركات عالمية بهدف توطين صناعة اللقاحات وتابع : تم اعتماد مصر كمركز إقليمى للقاحات.

وتابع الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد أن مصر تحتاج 70 مليون جرعة سنويا من اللقاحات، مضيفا أن مصر تحتاج 2 مليون جرعة من اللقاحات الخاصة بفيروس بى سنويا لافتا إلى أهمية تعزيز الأمن الدوائى.

وأوضح أنه سيتم تطبيق التابع الدوائى قريبا لافتا إلي إنشاء 6 مخازن استراتجية للقاحلت في مصر.