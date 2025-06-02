نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال مايو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود التي بذلتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال شهر مايو الماضي، وذلك في إطار حرص الحكومة على تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

أبرز جهود اللجنة الطبية في مايو

وفي تقرير أعده الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس اللجنة، أشار إلى أن اللجنة تعاملت مع العديد من الحالات الطبية المستعجلة على مدار الشهر عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تطبيق "واتس آب" ووسائل الإعلام.

الاستجابة السريعة للاحتياجات الطبية:

تم رصد 1142 حالة استغاثة، وتوفير الاستجابة السريعة لكل منها بناءً على ظروف كل حالة.

اللجنة أصدرت 198 قرارًا للعلاج على نفقة الدولة، مما يبرز الجهود المبذولة لتوفير العلاج المناسب للمواطنين المحتاجين.

تم توفير الإجراءات الطبية لـ 68 حالة خاصة بالعلاج باستخدام السايبر نايف والجاما نايف، وكذلك إصدار 47 قرارًا لعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

التعامل مع الحالات الطارئة وتوفير الأدوية

تم إصدار 26 قرارًا خاصًا بالحالات الطارئة التي كانت بحاجة لتدخل عاجل.

بالإضافة إلى ذلك، تم توفير الأدوية لمجموعة من الحالات التي تم رصدها، حيث بلغ إجمالي الحالات التي تم توفير الأدوية لها 138 حالة.

تركيب أطراف صناعية والكشف الطبي في قوافل طبية

كما أشار الدكتور حسام المصري إلى أن اللجنة قامت بتركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 57 حالة خلال شهر مايو، وكذلك تم إجراء الكشف الطبي على 3460 مواطنًا في محافظة البحيرة ضمن قوافل اللجنة، بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء.

التزام الحكومة بتقديم الرعاية الصحية

وقد أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بجهود اللجنة الطبية العليا، مؤكدًا أهمية تقديم الخدمات الصحية على أعلى مستوى لجميع المواطنين، مشددًا على أن الحكومة تواصل العمل بشكل حثيث لتلبية احتياجات المواطن المصري في جميع أنحاء البلاد.