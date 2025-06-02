نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الوزراء: إصدار 198 قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهر مايو الماضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود التي قامت بها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء في شهر مايو الماضي، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس اللجنة.

جهود اللجنة الطبية في الاستجابة للاستغاثات

أشاد رئيس مجلس الوزراء بجهود اللجنة الطبية العليا، مؤكدًا على تفاعلها الإيجابي والفعّال مع المواطنين خلال الشهر الماضي.

كما أبرز أهمية دور اللجنة في رصد الاستغاثات الطبية والتدخل العاجل في الحالات الحرجة بالتعاون مع الجهات المعنية، مشددًا على ضرورة تقديم الخدمات الصحية المناسبة للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

تفاصيل قرارات العلاج على نفقة الدولة

وفقا لما ذكره الدكتور حسام المصري، رئيس اللجنة الطبية، فإن اللجنة استجابت بفعالية لحالات الاستغاثة عبر تطبيق "واتس آب" ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

حيث تم رصد 1142 حالة، وتم التعامل مع هذه الحالات وفقًا لظروف كل حالة.

وفي هذا الإطار، تم إصدار 198 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من قبل رئيس مجلس الوزراء.

كما تم توفير الإجراءات الطبية لـ 68 حالة للعلاج بالسايبر نايف والجاما نايف، إضافة إلى إصدار 47 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

حالات طارئة وتوفير الأدوية

كما قامت اللجنة بإصدار 26 قرارًا خاصًا بالحالات الطارئة، مع توفير الأدوية اللازمة لـ 138 حالة تم رصدها خلال الشهر.

وأشار الدكتور حسام المصري إلى أن اللجنة استمرت في تقديم الدعم الطبي لعدد من الحالات الحرجة.

تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية

من ضمن الجهود المبذولة، قامت اللجنة بتركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 57 حالة خلال مايو الماضي.

علاوة على ذلك، تم إجراء الكشف على 3460 مواطنًا ضمن قوافل اللجنة في محافظة البحيرة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء.