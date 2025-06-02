عاجل- السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مسلمي مصر المقيمين بالخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك في برقية تهنئة تم إرسالها عبر سفارات وقنصليات مصر في مختلف دول العالم.

برقية تهنئة الرئيس السيسي للمصريين في الخارج

وفي برقيته، أكد الرئيس السيسي أن عيد الأضحى يمثل مناسبة عظيمة تستمد منها الأمة الإسلامية القيم السامية التي تحث على بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق الأهداف والطموحات الوطنية. وأعرب عن أطيب تمنياته للمصريين بالخارج بأن يكون هذا العيد فرصة لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لمصر وشعبها.

كما نقل الرئيس السيسي في برقيته، التي تم نشرها على صفحات سفارات مصر بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعي، تهنئته الحارة لأبناء الجاليات المصرية، قائلًا: "أخواتي وأبنائي، مسلمي مصر بالخارج، يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية، وأطيب التمنيات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك الذي نستلهم منه القيم الإسلامية السامية التي تدعونا إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق ما نتطلع إليه من آمال وطموحات من أجل مستقبل أفضل لمصرنا العزيزة وشعبها الأبي العظيم".

دعوات الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى

ودعا الرئيس السيسي في رسالته الله تعالى أن يجعل عيد الأضحى عيدًا سعيدًا ومباركًا، متمنيًا أن يعيده على الجاليات المصرية في الخارج، وعلى الأمة الإسلامية، بكل الخير والبركات.

وأكد الرئيس السيسي على أهمية هذه المناسبة المباركة في توحيد صفوف المسلمين، والارتقاء بالقيم الإنسانية التي تساهم في تعزيز التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

عيد سعيد للمصريين بالخارج

بهذا التهنئة، يعبر الرئيس السيسي عن اعتزازه بالجاليات المصرية في الخارج، مشددًا على دورهم الكبير في تمثيل مصر بشكل مشرف، ودورهم في بناء جسور من التعاون والتفاهم مع مختلف دول العالم.