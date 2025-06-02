نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشغيل الأتوبيس الترددي 2025 رسميًا.. أسعار التذاكر وأماكن المحطات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT في مصر رسميًا يوم الأحد الماضي، وهو ما أثار اهتمام المواطنين ورفع معدلات البحث حول المشروع الذي يعد نقلة نوعية في وسائل النقل الجماعي الحضاري في البلاد.

مع إطلاق المشروع، تساءل العديد عن أسعار التذاكر وأماكن المحطات التي يخدمها الأتوبيس.

تفاصيل مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT

يهدف مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT إلى تخفيف الاعتماد على السيارات الخاصة، ويعد جزءًا من خطة الدولة لتطوير وسائل النقل الجماعي في إطار توجهاتها لتوسيع النقل الأخضر المستدام.

يربط المشروع بين مختلف وسائل النقل العام، بما في ذلك المترو والقطار الكهربائي، ويعمل على تقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة.

يأتي هذا المشروع بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر تعليماته للحكومة بالعمل على تسريع تنفيذ المشروع وتوسيع شبكة النقل المستدام في مصر.

سيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، وتخدم المرحلة الأولى 14 محطة ضمن مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT حول الطريق الدائري بطول 113 كم.

سعر تذكرة الأتوبيس الترددي BRT

حددت وزارة النقل المصرية أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي السريع وفقًا للمسافة التي يقطعها الركاب، وجاءت الأسعار كما يلي:

تذكرة الأتوبيس الترددي حتى 4 محطات: 5 جنيهات

تذكرة الأتوبيس الترددي حتى 9 محطات: 10 جنيهات

تذكرة الأتوبيس الترددي حتى 14 محطة (المرحلة الكاملة): 15 جنيهًا

أماكن المحطات في المرحلة الأولى

تشمل المرحلة الأولى من المشروع 14 محطة تخدم عدة مناطق حيوية في القاهرة الكبرى، وهي كما يلي:

محطة إسكندرية الزراعي: محطة سطحية تخدم طريق مصر إسكندرية الزراعي والقادمين من بنها وطوخ وقليوب، وتؤدي إلى الطريق الدائري.

محطة العقيد أحمد عبدالرحيم: تخدم منطقة الشرقاوية ومنطقة ميت حلفا وميت نما.

محطة شبرا بنها: تخدم المتجهين إلى طريق شبرا بنها الحر ومحور الفريق العصار.

محطة بهتيم: تخدم منطقة بهتيم وغرب شبرا الخيمة.

محطة مسطرد: تخدم منطقة مسطرد وبلبيس والأميرية والمطرية.

محطة الخصوص: تخدم منطقة الخصوص.

محطة المرج: تخدم منطقة المرج الجديدة وتتبادل الخدمة مع مترو الأنفاق.

محطة القلج: تخدم منطقة القلج وطريق محمد نجيب.

محطة مؤسسة الزكاة: تخدم منطقة عين شمس والمناطق المجاورة.

محطة الفريق إبراهيم عرابي: تخدم منطقة الحرفيين.

محطة السلام: تخدم منطقة السلام ومدينة النهضة.

محطة عدلي منصور: محطة غير نمطية تتبادل الخدمة مع مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT.

محطة طريق السويس: تخدم منطقة مدينة نصر والمناطق المجاورة.

محطة أكاديمية الشرطة: تخدم منطقة الزهراء ومدينة نصر.

مراحل تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT

يُنفذ المشروع على ثلاث مراحل رئيسية:

المرحلة الأولى: تشمل 14 محطة وتغطي المسافة من إسكندرية الزراعي حتى أكاديمية الشرطة.

المرحلة الثانية: تشمل 21 محطة على المسافة من مشير طنطاوي حتى تقاطع الفيوم، مع إضافة 3 محطات بمحور المريوطية.

المرحلة الثالثة: تشمل 13 محطة تغطي المسافة من إسكندرية الزراعي حتى إسكندرية الصحراوي.

الهدف من المشروع وأثره البيئي

يسعى المشروع إلى تحسين جودة الحياة في القاهرة الكبرى عبر توفير وسيلة نقل حديثة تساهم في تخفيف الضغط على الطرق العامة.

كما يساهم في تقليل انبعاثات الغازات الضارة التي تلوث البيئة، وهو ما يتماشى مع سياسة الدولة في تطوير النقل العام والحفاظ على البيئة.

من المتوقع أن يساهم المشروع في تسهيل حركة المرور في القاهرة الكبرى ويخلق فرصًا اقتصادية جديدة، بالإضافة إلى أنه يشجع على استخدام وسائل النقل العامة بدلًا من الاعتماد على السيارات الخاصة.