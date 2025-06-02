جدول مواعيد عمل المخابز والمطاحن خلال إجازة عيد الأضحى 2025

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أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2025، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خطة عمل منظمة لضمان استمرارية خدمات الخبز والدقيق المدعم خلال العطلة.

تم تحديد مواعيد عمل المخابز والمطاحن بشكل يضمن توافر الخبز للمواطنين دون انقطاع، مع مراعاة منح العاملين إجازاتهم الرسمية.

مواعيد عمل المطاحن:

تبدأ إجازة جميع مطاحن القطاعين العام والخاص على مستوى الجمهورية من يوم الأربعاء 5 يونيو 2025، وحتى يوم السبت 8 يونيو 2025.

مواعيد عمل المخابز:

تم تحديد مواعيد عمل المخابز البلدية بالتنسيق مع المديريات التموينية وفقًا لحصر دقيق سيتم تنفيذه بناءً على بيانات شركة "سمارت".

ستقوم كل مديرية بتحديد أيام إجازة المخابز من 5 إلى 8 يونيو مع مراعاة توزيع الإجازات بحيث لا تؤثر على توافر الخبز البلدي المدعم.

آلية صرف الدقيق والأقماح

سيتم صرف حصص الأقماح للمطاحن عن أيام الإجازة بناءً على متوسطات الطحن من 1 يونيو حتى 15 يونيو 2025.

كما سيتم صرف كميات الدقيق للمخابز عن الفترة من 5 إلى 8 يونيو 2025 وفقًا لمتوسط المبيعات اليومية، ويتم دمجها مع الحصص اليومية من 1 إلى 4 يونيو لضمان استمرار العمل.

تأتي هذه الإجراءات لتوفير الخبز المدعم للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى وضمان استقرار المنظومة التموينية.