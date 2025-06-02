نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. مد فترة الحجز بمبادرة "سكن لكل المصريين 7" لمتوسطي الدخل حتى 18 يونيو 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة الحجز ضمن الطرح الأول من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" للمواطنين متوسطي الدخل حتى يوم 18 يونيو 2025، وذلك استجابة للإقبال الكبير من المواطنين على حجز الوحدات السكنية، وتلبيةً للطلبات المقدمة إلى الوزارة.

تفاصيل الحجز والمستفيدين

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المواطنين المرتبطين بمكان طرح الوحدات سواء بالإقامة أو العمل يمكنهم التقديم، بشرط أن تكون الوحدات في المدن الجديدة فقط، مع استثناءات خاصة للمقيمين والعاملين في الإسكندرية ومطروح للتقديم في وحدات العلمين الجديدة، على أن يتم إثبات مكان العمل بشهادة الدخل.

أشارت عبد الحميد إلى أن عدد المواطنين الذين سددوا رسوم التسجيل في مكاتب البريد المميكن بلغ 16،947 مواطنًا، بينما قام 14،574 مواطنًا بسداد مقدمات جدية الحجز، وسجل 9،814 مواطنًا بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني ورفعوا المستندات المطلوبة.

وأكدت ضرورة استكمال الإجراءات كافة من سداد مقدمات الحجز والمصروفات الإدارية، ورفع الملفات المطلوبة بصيغة PDF على الموقع الإلكتروني https://shmff-reg.shmff.gov.eg، مشددة على أن عدم استكمال الإجراءات يعني أن التقديم غير مكتمل ولن يتم الاعتداد به.

تفاصيل الوحدات المطروحة

وحدات التسليم خلال 36 شهرًا (مساحة 120 م²):

البحر الأحمر (الحجاز-البداري): 880 وحدة

الدقهلية (الشيخ زايد-جمصة): 1920 وحدة

المنيا (مغاغة): 72 وحدة

مطروح (الكيلو 9 خلف جامعة مطروح): 2500 وحدة

الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري (مساحات 90-127 م²):

دمياط (الزرقا، شطا): 153 وحدة

البحر الأحمر (الغردقة): 80 وحدة

الدقهلية (جمصة): 163 وحدة

وحدات التسليم خلال 18 شهرًا (مساحات 100-120 م²):

أسوان الجديدة: 292 وحدة

رشيد الجديدة: 24 وحدة

ناصر الجديدة بأسيوط: 169 وحدة

بني سويف الجديدة: 48 وحدة

المنيا الجديدة: 54 وحدة

العاشر من رمضان: 766 وحدة

15 مايو: 1269 وحدة

بدر: 946 وحدة

حدائق العاصمة: 2543 وحدة

حدائق أكتوبر: 1586 وحدة

السادس من أكتوبر: 1059 وحدة

العلمين الجديدة: 1116 وحدة

شروط التقديم:

تجهيز مستندات التقديم في ملف PDF لا يتجاوز حجمه 2 ميجابايت.

رفع المستندات على الموقع الإلكتروني مع سداد الرسوم والمصاريف.

الالتزام بجميع خطوات الحجز لضمان قبول الطلب.