نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل تصل الأمطار إلى القاهرة اليوم؟.. الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس الإثنين 2 يونيو 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها الصادر صباح اليوم الإثنين 2 يونيو 2025، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على كافة أنحاء الجمهورية، مؤكدة تأثر البلاد بعدة ظواهر جوية، مع توقعات بتسجيل درجات حرارة مرتفعة على معظم المناطق، وسط تأكيدات بعدم وصول الأمطار إلى القاهرة خلال هذا اليوم.

3 ظواهر جوية تؤثر على طقس مصر اليوم

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر اليوم بثلاث ظواهر جوية، تشمل:

تكون الشبورة المائية: والتي تظهر في ساعات الصباح الباكر، خاصةً على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية والطرق السريعة، وتمتد الشبورة لمدة 4 ساعات، بداية من الساعة الثالثة فجرًا وحتى السابعة صباحًا، مع تحذيرات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، وتشغيل الأنوار الخاصة بالسيارة، خاصة مصابيح الشبورة، وعدم تجاوز السرعة القانونية، وزيادة مسافات الأمان بين المركبات.

فرص لسقوط أمطار خفيفة: بشكل متقطع على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، فيما نفت الهيئة وجود فرص لسقوط الأمطار على القاهرة الكبرى خلال اليوم.

نشاط الرياح: متوقع على مناطق متفرقة تشمل القاهرة الكبرى، جنوب سيناء، وأجزاء من جنوب البلاد، مما قد يؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال بشكل محدود في بعض المناطق.

حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 2 يونيو 2025

أشارت الهيئة إلى أن الطقس سيكون حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى ومعظم أنحاء الجمهورية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، في حين يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا وخلال الساعات الأولى من الصباح الباكر على أغلب المناطق.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

توقعت الأرصاد الجوية أن يشهد البحر المتوسط حالة من الاعتدال، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.25 إلى 2 متر، وتهب الرياح من الاتجاه الشمالي الغربي.

أما البحر الأحمر، فمن المتوقع أن يكون معتدلًا أيضًا، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.75 و2.25 متر، واستمرار الرياح في الهبوب من الاتجاه الشمالي الغربي.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 2 يونيو 2025

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أبرز مدن ومحافظات الجمهورية:

القاهرة الكبرى: 31 درجة عظمى – 20 درجة صغرى

6 أكتوبر: 32 – 19

الإسكندرية: 27 – 19

الإسماعيلية: 32 – 18

السويس: 31 – 18

الغردقة: 34 – 24

شرم الشيخ: 35 – 25

الأقصر: 38 – 23

أسوان: 38 – 23

الوادي الجديد: 36 – 21

مطروح: 25 – 18

العلمين: 25 – 18

دمياط: 25 – 22

بورسعيد: 26 – 19

العريش: 27 – 19

رفح: 26 – 16

الفيوم: 32 – 20

بني سويف: 32 – 21

المنيا: 33 – 19

أسيوط: 34 – 20

سوهاج: 35 – 22

قنا: 37 – 23

أبو سمبل: 39 – 22

وتستمر درجات الحرارة المرتفعة خلال الأيام المقبلة، مع احتمالية استمرار الظواهر الجوية مثل الشبورة المائية ونشاط الرياح في بعض المناطق، مع استقرار حالة الطقس في القاهرة وعدم توقع هطول الأمطار.