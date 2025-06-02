نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عودة الموظفين للعمل بعد إجازة عيد الأضحى 2025.. تعرف على تفاصيل الإجازة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أيام قليلة تفصل المصريين عن إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2025، والتي تُعد واحدة من أطول الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر للموظفين في الدولة والقطاع الخاص.

وقد حدد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بشكل رسمي، مواعيد إجازة عيد الأضحى 2025، وموعد عودة الموظفين لمباشرة أعمالهم بعد انتهاء الإجازة.

موعد إجازة عيد الأضحى 2025

أعلن مجلس الوزراء أن إجازة عيد الأضحى 2025 ستبدأ اعتبارًا من يوم الخميس 5 يونيو 2025 بمناسبة وقفة عرفات، وتستمر حتى يوم الإثنين 9 يونيو 2025، ليحصل الموظفون على 5 أيام متتالية من الإجازات الرسمية.

وتبدأ الإجازة رسميًا يوم وقفة عرفات الخميس 5 يونيو، بينما يُصادف أول أيام عيد الأضحى يوم الجمعة 6 يونيو، ويليه ثاني أيام العيد يوم السبت 7 يونيو، ثم ثالث أيام العيد يوم الأحد 8 يونيو، ورابع أيام العيد يوم الإثنين 9 يونيو 2025.

موعد عودة الموظفين للعمل بعد إجازة عيد الأضحى 2025

أوضح مجلس الوزراء أن الموظفين سيعودون إلى أعمالهم رسميًا اعتبارًا من يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، وذلك بعد انتهاء عطلة العيد.

وتشمل الإجازة الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة التي تطبق نظام الإجازات الرسمية.

تفاصيل إجازة عيد الأضحى المبارك 2025

يصل إجمالي أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2025 إلى 5 أيام متتالية، موزعة كالتالي:

الخميس 5 يونيو 2025: إجازة وقفة عرفات.

الجمعة 6 يونيو 2025: أول أيام عيد الأضحى المبارك.

السبت 7 يونيو 2025: ثاني أيام عيد الأضحى.

الأحد 8 يونيو 2025: ثالث أيام عيد الأضحى.

الإثنين 9 يونيو 2025: رابع أيام عيد الأضحى وآخر أيام الإجازة.

موعد عيد الأضحى المبارك فلكيًا

وفقًا للحسابات الفلكية، يحل أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 6 يونيو 2025، بينما تكون وقفة عرفات يوم الخميس 5 يونيو.