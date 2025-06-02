نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تداول أسئلة اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة عبر السوشيال ميديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت صفحات لأسئلة اختبار مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، عبر صفحات السوشيال ميديا تزامنا مع أداء الطلاب حاليًا الامتحان داخل اللجان.

وزعمت جروبات الغش عبر صفحات السوشيال ميديا أنه نفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليا داخل اللجان.



ويؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة بالفترة الأولى، في ثالث ايام امتحانات التيرم الثاني.

ويؤدي الطلاب في الفترة الثانية اختبار مادة الجبر والإحصاء، وذلك وسط إجراءات تنظيمية واستعدادات مكثفة من الإدارات التعليمية لضمان سير الامتحانات بانضباط وانتظام.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في بيان لها، أنها انتهت من مراجعة جاهزية اللجان الامتحانية على مستوى المحافظة، وتوزيع أوراق الأسئلة على الإدارات التعليمية المختلفة، مع التشديد على الالتزام بكافة التعليمات المنظمة للعمل داخل اللجان. وشملت هذه الإجراءات توفير بيئة هادئة ومناسبة للطلاب داخل مقار اللجان، لضمان أعلى درجات التركيز خلال أداء الامتحانات.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بالمديرية مجريات اليوم الامتحاني أولًا بأول، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في الإدارات التعليمية، وذلك للتعامل السريع والفوري مع أي طارئ قد يحدث أثناء سير الامتحانات، والعمل على حل أي مشكلات قد تعيق انتظام العمل داخل اللجان.

ويُعد هذا اليوم من الأيام المهمة في جدول امتحانات الشهادة الإعدادية، لما تتطلبه مادتا اللغة الإنجليزية والجبر والإحصاء من تركيز عالٍ وجهد ذهني كبير من الطلاب، لا سيما في ظل حرص أولياء الأمور على متابعة أداء أبنائهم وقياس مدى ملاءمة مستوى الامتحانات لما تم تدريسه خلال العام الدراسي.

وتتواصل امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة حتى يوم الأربعاء المقبل، حيث من المقرر أن يؤدي الطلاب امتحانات مواد الهندسة، والعلوم والتربية الفنية، وسط متابعة دقيقة من وزارة التربية والتعليم ومديرية التعليم بالمحافظة، بهدف ضمان انضباط المنظومة الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.