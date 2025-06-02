نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف معاشات يوليو 2025 وأماكن الصرف وخطوات الاستعلام الإلكتروني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب الملايين من أصحاب المعاشات في مصر موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025، حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بدء صرف المعاشات اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وذلك كما هو معتاد شهريًا، في إطار حرص الدولة على توفير سبل الراحة لأصحاب المعاشات وضمان وصول مستحقاتهم في التوقيتات المحددة.

أماكن صرف معاشات يوليو 2025: تسهيلات متعددة لتجنب الزحام

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عددًا من الأماكن والوسائل لصرف معاشات يوليو 2025، وذلك لتقليل التكدس وتيسير الإجراءات على المواطنين، وتشمل أماكن الصرف:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

فروع البنوك العاملة في جميع المحافظات.

منافذ شركة فوري المعتمدة لتوفير حلول الدفع الإلكتروني.

المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة، مثل (فودافون كاش – أورانج كاش – اتصالات كاش – وي باي).

مكاتب البريد المصري المنتشرة في المدن والمراكز والقرى.

طريقة الاستعلام عن معاشات شهر يوليو 2025 إلكترونيًا

حرصًا على تسهيل الخدمات لأصحاب المعاشات، توفر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن المعاشات إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عبر الرابط الرسمي (هنا).

الضغط على أيقونة الخدمات التأمينية.

اختيار الاستعلام عن البيانات الأساسية لصاحب المعاش.

إدخال الرقم القومي لصاحب المعاش في الخانة المخصصة.

الضغط على زر الاستعلام، لتظهر كافة البيانات الخاصة بالمعاش المستحق.

زيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من يوليو 2025

وفي سياق متصل، كشف الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الحكومة تعمل حاليًا على استكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق زيادة المعاشات الجديدة بنسبة 15%، على أن يتم صرفها رسميًا اعتبارًا من شهر يوليو 2025، وذلك ضمن خطة موسعة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات.

تأكيدات على استمرار التزام الدولة بتقديم الدعم لأصحاب المعاشات

وأكدت وزارة المالية والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية التزامهما الكامل بتوفير كافة التيسيرات لأصحاب المعاشات وضمان صرف المستحقات في مواعيدها المحددة، مع تطوير الخدمات الإلكترونية والرقمية لتيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين.