نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك: "عيد سعيد مليء بالخير والبركات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، أبناء الجاليات المصرية من المسلمين بالخارج بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، معربًا عن تمنياته القلبية بأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

السيسي: عيد الأضحى فرصة لتجديد العزم والعمل من أجل مستقبل أفضل لمصر

جاء ذلك في برقية تهنئة رسمية بعث بها الرئيس السيسي، وتم نقلها عبر سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم، ونشرتها الصفحات الرسمية للسفارات والقنصليات على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين.

وقال الرئيس السيسي في برقيته: "أخواتي وأبنائي، مسلمي مصر بالخارج، يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية، وأطيب التمنيات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك الذي نستلهم منه القيم الإسلامية السامية التي تدعونا إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق ما نتطلع إليه من آمال وطموحات من أجل مستقبل أفضل لمصرنا العزيزة وشعبها الأبي العظيم."

دعاء بالسعادة والبركات للجاليات المصرية

واختتم الرئيس السيسي برقيته بالدعاء إلى الله تعالى قائلًا: "أدعو الله 'تعالى' أن يجعله عيدًا سعيدًا مباركًا، وأن يعيده عليكم بكل الخير والبركات، وكل عام وأنتم بخير.. عيد سعيد."

تفاعل واسع من الجاليات المصرية بالخارج

ولاقت تهنئة الرئيس السيسي تفاعلًا واسعًا من أبناء الجاليات المصرية حول العالم، الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة التي تعكس حرص القيادة المصرية على التواصل مع مواطنيها في الخارج، خاصة في المناسبات الدينية والوطنية، بما يعزز روح الانتماء للوطن الأم والارتباط الوثيق بالجذور المصرية.