نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادًا لموسم الصيف.. وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة يطلق حملة موسعة لمتابعة حمامات السباحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، حملة موسعة للمرور الميداني ومتابعة جاهزية حمامات السباحة بمراكز الشباب والأندية خلال شهر يونيو 2025.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بضرورة تكثيف المتابعات الدورية والمستمرة لمنشآت الوزارة، خاصة حمامات السباحة، بالتزامن مع اقتراب موسم الصيف وإجازات عيد الأضحى المبارك.

زار الدكتور الصبروط، مركز شباب السلام التابع لإدارة شباب العمرانية، ونادي الترسانة الرياضي التابع لإدارة شباب العجوزة، ويرافقه الدكتورة ايمان رمضان وكيل المديرية لشؤون الشباب.

حيث اطلع على الاستعدادات الخاصة بتشغيل حمامات السباحة، ومدى الالتزام بتطبيق الأكواد والاشتراطات الفنية والصحية المعتمدة، إلى جانب توفر عوامل الأمن والسلامة.

وتركز الحملة على متابعة عدد من الجوانب الأساسية أبرزها، سلامة البنية التحتية لحمامات السباحة، وجودة المياه ونظافتها،تطبيق الأكواد الفنية الخاصة بتشغيل حمامات السباحة وفق اللوائح المنظمة.

وكذلك جاهزية فرق الإنقاذ والغواصين، وتوافر أدوات الطوارئ والنجاة، وتوافر صندوق إسعافات أولية وتجهيزات التعامل مع الإصابات الطارئة، وتطبيق معايير الأمن والسلامة لحماية مرتادي حمامات السباحة من الأطفال والكبار، مع التأكد من توافر طاقم طبي أو ممرض مؤهل خلال فترات التشغيل الرسمية.

تجدر الإشارة بأن يعقب الجولة الأولى لوكيل الوزارة انطلاق حملات متابعة مماثلة من قِبل مديري الإدارات الفرعية بجميع مراكز ومدن محافظة الجيزة، وذلك لضمان أعلى درجات الاستعداد والتأمين في كافة حمامات السباحة التابعة لهيئات الشبابية والرياضية.

وأكد الدكتور الصبروط أن الوزارة حريصة على ضمان تقديم خدمات آمنة وذات جودة عالية للمواطنين، مشددًا على أن هذه الحملات ستستمر طوال الموسم الصيفي، وسيتم اتخاذ الإجراءات الفورية حيال أي قصور يرصد ميدانيًا.

شارك بالمتابعة رشا فاروق مدير إدارة العلاقات العامه والإعلام،عزة فوزي مدير إدارة الحوكمة،محمد عبد العال مدير الإدارة الإستراتيجية،محمد معروف مدير إدارة شباب العمرانية،من لجنة متابعة حمامات السباحه ولاء زيدان.

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