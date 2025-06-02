نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سويلم: إطلاق مشروع لإنتاج خرائط رقمية حديثة لنهر النيل.. وأولوية لاستلام أراضي طرح النهر بعواصم المحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تدشين مشروع لإنتاج خرائط رقمية حديثة لكامل مجرى نهر النيل، بما يدعم الدراسات البحثية ويعزز المتابعة الميدانية لحالة المجري، ويوفر أدوات حديثة لمهندسي قطاع حماية النيل في التعامل مع النهر.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير لمتابعة أنشطة قطاع حماية وتطوير نهر النيل، حيث تم عرض موقف أعمال الرفع المساحي، واستلام أراضي طرح النهر من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، ومتابعة جهود إزالة التعديات.



ووجّه “سويلم” بوضع برنامج زمني دقيق لأعمال الرفع المساحي واستلام أراضي طرح النهر، على أن تُعطى الأولوية للأراضي الواقعة على واجهات عواصم ومدن المحافظات النيلية، لاستغلالها بالشكل الأمثل بالتنسيق مع المحافظات المعنية.



كما شدد الوزير على ضرورة تذليل أي عقبات تواجه أعمال الاستلام، وزيادة نسب الإنجاز خلال الفترة المقبلة.



واستعرض الاجتماع خطة القطاع لتدشين مشروع إنتاج الخرائط الرقمية الحديثة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن المشروع سيساهم في دعم المتابعة الدقيقة للمجري المائي، ويساعد على استخدام التكنولوجيا الحديثة في أعمال الحماية والتطوير.



وفيما يتعلق بملف إزالة التعديات، أوضح الوزير بدء الموجة رقم ٢٦ لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، بعد الانتهاء من الموجة ٢٥ التي شهدت إزالة 265 حالة تعدٍ على مساحة 55 ألف متر مربع.



كما تم خلال الفترة الأخيرة إزالة 299 حالة تعدٍ خارج إطار الموجة ٢٥، و92 حالة أخرى خارج الموجة ٢٦، بالتنسيق بين أجهزة قطاع حماية النيل والجهات الأمنية المختصة.



وشدد “سويلم” على استمرار جهود إدارات حماية النيل في رصد ومنع أي تعديات في مهدها، مع ضرورة دراسة كل حالة تعدٍ من كافة الجوانب القانونية والفنية لاتخاذ المسار الأنسب للتعامل معها.