نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تفتح المجازر مجانًا للمواطنين خلال عيد الأضحى.. تعرف على العناوين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن فتح جميع المجازر الحكومية بالمجان أمام المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لتقديم خدمة الذبح مجانًا دون أي مقابل مادي.

وأكد المحافظ أن القرار يأتي في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان الذبح في أماكن مجهزة وفقًا للاشتراطات الصحية والبيئية، مع تكليف مديرية الطب البيطري بتوفير الأطباء والعمالة اللازمة لضمان جاهزية المجازر، وتنظيم أعمال النظافة بشكل مستمر للحفاظ على البيئة.

عناوين المجازر المجانية في محافظة الجيزة خلال عيد الأضحى

وفيما يلي قائمة المجازر الحكومية والخاصة التي ستفتح أبوابها للمواطنين مجانًا خلال أيام العيد:

مجزر المنيب: شارع المدبح.

مجزر الوراق: شارع النيل بجوار حي الوراق.

مجزر منشأة القناطر: شارع السوق.

مجزر وردان: قرية وردان بمنشأة القناطر.

مجزر نكلا: قرية نكلا بالمنصورية.

مجزر أوسيم: بجوار مركز شرطة أوسيم.

مجزر كرداسة: نهاية الشارع السياحي بالمنصورية.

مجزر ناهيا: المريوطية.

مجزر البدرشين: مدينة البدرشين.

مجزر الحوامدية: منطقة السوق.

مجزرا سقارة والشوبك الغربي: البدرشين.

مجزرا العياط والمتانيا: العياط.

مجزر الصف: مركز الصف.

مجزر أطفيح: شارع السوق.

مجزرا القبابات والبرمبل: أطفيح.

مجازر الباويطي ومنديشة والزبو: الواحات البحرية.

مجزر دينا (مجزر خاص): طريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 72.

مجزر البشاير (مجزر خاص): الكيلو 76 طريق مصر إسكندرية الصحراوي منطقة ريجوا.

غرف عمليات مستمرة خلال العيد

وأكد محافظ الجيزة استمرار عمل غرف العمليات في جميع الأحياء والمراكز والمدن على مدار 24 ساعة يوميًا خلال أيام العيد، لتلقي بلاغات المواطنين وشكاواهم والتعامل معها بشكل فوري بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

إجراءات لضبط الأسواق وحماية البيئة

وشدّد المحافظ على مدير مديرية الطب البيطري بضرورة تشكيل لجان للمرور الدوري على المجازر، لضمان جاهزيتها الكاملة لاستقبال الأضاحي، والتأكد من اتباع الإجراءات الصحية والبيئية، مع رصد أي محاولات لتداول الجلود بشكل غير قانوني دون الحصول على التصاريح اللازمة، حفاظًا على البيئة والصحة العامة.