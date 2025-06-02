نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تسلم خطابات الندب لأعمال الثانوية العامة اليوم.. وقبول الاعتذارات بعد عيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، والتي تبدأ يوم 15 يونيو 2025، بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين الموافق 2 يونيو، تسليم خطابات الندب للمشاركين في أعمال الامتحانات، من رؤساء لجان ومراقبين أوائل وملاحظين.

وأكدت الوزارة أن تسليم خطابات الندب يتم وفقًا للضوابط واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، لضمان جاهزية اللجان وتوزيع الأدوار بدقة على المشاركين، بما يحقق الانضباط والشفافية خلال فترة الامتحانات.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم فتح باب قبول الاعتذارات عن المشاركة في أعمال الامتحانات عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال أيام 10 و11 و12 يونيو الجاري، على أن تُقبل الاعتذارات بناءً على الحالات التي حددتها التعليمات الرسمية، مثل الحالات المرضية أو الظروف العائلية القاهرة، مع تقديم المستندات الداعمة لكل حالة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على ضمان سير أعمال امتحانات الثانوية العامة بكفاءة، وتوفير المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، مع التشديد على الالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة طوال فترة الامتحانات.