ما هي خطوات إنشاء حساب إلكترونيا للتقديم لأولى ابتدائى للعام الدراسى 2026 ؟ اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 يونيو 2025 09:31 صباحاً - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات إنشاء حساب إلكترونى عبر موقعها لرسمى للتقديم للصف الأول الابتدائى والصف الأول رياض الأطفال للعام الدراسى المقبل 2026، والبيانات المطلوبة كالتالى:

ـ الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/

ـ الضغط على الرابط التالى " https://tansikgprim.emis.gov.eg/#/pages/login

ـ تظهر لولى الأمر نافذة تشرح نظام التقديم للصف الأول رياض الأطفال والأول الابتدائى وتشمل" التقدم للطفل مصري الجنسية ـ يتم إدخال الرقم القومى لولى الأمر+ كلمة المرور ـ سوف يسمح لولى الأمر الدخول على استمارة التقدم وملء البيانات.

ـ في حالة عدم وجود حساب يتم اختيار " حساب جديد" أو التواصل مع الخط الساخن " 19368.

ـ في حالة اختيار حساب جديد تظهر لولى الأمر نافذة تتضمن" البيانات الأساسية وتشمل " الاسم بالكامل رباعى لولى الأمر + المحافظة ومحل الميلاد + الرقم القومى + تاريخ الميلاد + ثم يضغط ولى الأمر على أيقونة " حفظ واستمرار".

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط التقدم للصف الأول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل 2026، حيث يتم التقدم للطفل مصرى الجنسية، ويتم كتابة الرقم القومى للطفل من واقع شهادة الميلاد، ويمكن لأولياء الأمور الدخول على الرابط التالى، https://tansikgprim.emis.gov.eg/#/pages/login

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات التقدم لرياض الاطفال للعام الدراسي المقبل كالتالى:

ـ بدأ أولياء الأمور الراغبين في تقديم المدارس التجريبي للعام الدراسى 2026 بمرحلة رياض الأطفال في المدارس الرسمية والرسمية للغات بالتسجيل الالكتروني من 1 يونيو 2025 حتى 30 يونيو 2025.

ـ التقديم إلكترونيا يكون عبر مواقع المديريات التعليمية وبوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر الرابط التالى" https://tansikgprim.emis.gov.eg/#/pages/login

ـ سن تقديم المدارس التجريبي 2026 لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن 4 سنوات.

ـ سن التقدم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل من 6 حتى 9 سنوات.

يتم تنسيق الطلاب عند تقديم المدارس التجريبي 2026 ، عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها.

ـ فور القبول المبدئي في تقديم المدارس التجريبي 2026 لملف الطالب بالمدرسة يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ دفع مصروفات المدارس الرسمية 2026.

يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس رابط تقديم المدارس التجريبي 2026 ، والتوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبولومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة (القبول النهائي) بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.