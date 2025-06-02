نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ثالث أيام اختبارات نهاية العام.. الطلاب يبدأون اللغة الإنجليزية بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة صباح اليوم الإثنين 2 يونيو 2025، أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وذلك ضمن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025.

ويُعد هذا الامتحان الثالث في ترتيب جدول الامتحانات، بعد أن أدى الطلاب امتحانات اللغة العربية والخط والتربية الدينية يوم السبت، ثم الجبر والإحصاء والهندسة يوم الأحد.

وشهدت اللجان انتظامًا واضحًا منذ الساعات الأولى من الصباح، وسط متابعة مستمرة من قيادات مديرية التربية والتعليم، وحرص من المدارس على تطبيق الإجراءات المنظمة لسير الامتحانات، بما يضمن توفير بيئة هادئة ومناسبة للطلاب.

وكانت الإدارات التعليمية قد وزعت نماذج استرشادية لمادة اللغة الإنجليزية على الطلاب قبل بدء الامتحانات، بنظام يشبه ورقة الأسئلة الرسمية، وذلك لمساعدتهم على التعود على نمط الأسئلة وتعزيز استعدادهم.

وتستمر امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة حتى يوم الأربعاء 4 يونيو، حيث يؤدي الطلاب امتحانات مادتي العلوم والتربية الفنية يوم الثلاثاء، ويختتمون الامتحانات بمادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية (لبعض المدارس الرياضية) يوم الأربعاء.

وتتابع غرفة العمليات بديوان المديرية سير الامتحانات لحظة بلحظة، وتؤكد على ضرورة التعامل الفوري مع أي معوقات قد تظهر، بما يضمن سلامة الطلاب وسير الامتحانات بشكل منظم وآمن.