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أحمد جودة - القاهرة - «وزارة النقل»: تُفرض عقوبات رادعة على مخالفي السير في حارات الأتوبيس الترددي على «الدائري».

الأتوبيس الترددي، مع بداية انطلاق وتشغيل الأتوبيس الترددي على الطريق الذي انطلق أمس الأحد من محطة تقاطع الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، ناشدت وزارة النقل المواطنين مستخدمي الطريق الدائري، المشاركة معها في التوعية من الظواهر والسلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي الطريق، بما يعرض حياة المواطنين للخطر ويتسبب في الإضرار بصحة المواطنين والبيئة.

الحارات المخصصة للطريق

وطالبت وزارة النقل، المواطنين بعدم استخدام الحارة المخصصة لمسار الأتوبيس الترددي الموجود في الحارة اليسرى بكل اتجاه من الطريق، والالتزام بالسير في الحارات المخصصة للطريق.

التنسّيق مع الإدارة العامة للمرور

وأوضحت الوزارة أنّها نسّقت مع الإدارة العامة للمرور لإقرار وتفعيل مخالفة مرورية رادعة للمركبات التي تسير داخل الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي على الطريق الدائري، بهدف الحفاظ على كفاءة واستدامة منظومة النقل الجديدة، والحد من الحوادث الناتجة عن تداخل المركبات بحارة الأتوبيس الترددي، ودعم الانضباط المروري.

استخدام كباري المشاه والأنفاق

كما ناشدت وزارة النقل المواطنين بالعبور إلى الجانب الآخر من الطريق وإلى محطات مشروع الأتوبيس الترددي BRT من خلال كباري المشاه أو الأنفاق المخصصة لذلك حفاظا على ارواح المواطنين.

كما ناشدت الوزارة المواطنين عدم إلقاء القمامة لتجنب الحوادث وكذلك طالبت المواطنين بعدم إلقاء أو حرق القمامة على الطريق الدائري أو في مسار الأتوبيس الترددي، لتجنب وقوع الحوادث والمحافظة على المظهر الحضاري للطريق وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان والمحافظة على البيئة، كما طالبتهم بعدم السير عكس الاتجاه سواء على الطريق الرئيسي أو منازل ومطالع الطري.