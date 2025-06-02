نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس اليوم الإثنين 2 يونيو 2025.. حار على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 31 درجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين، الموافق 2 يونيو 2025، طقس حار على أغلب أنحاء الجمهورية، مع أجواء مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس المتوقعة

ذكرت الهيئة أن الطقس سيكون:

حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية.

شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما أشارت إلى تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد.

فرص لسقوط الأمطار

أوضحت الهيئة أن هناك فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع أجواء غائمة جزئيًا على بعض المناطق.

نشاط الرياح

تشهد البلاد نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وكذلك شمال وجنوب الصعيد، مما قد يخفف من الإحساس بدرجات الحرارة المرتفعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى: العظمى 31 درجة مئوية، الصغرى 20 درجة.

الإسكندرية: العظمى 27 درجة، الصغرى 19 درجة.

مطروح: العظمى 25 درجة، الصغرى 18 درجة.

سوهاج: العظمى 35 درجة، الصغرى 22 درجة.

قنا: العظمى 37 درجة، الصغرى 23 درجة.

أسوان: العظمى 38 درجة، الصغرى 23 درجة.

توصيات الأرصاد للمواطنين

توصي هيئة الأرصاد الجوية بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مع أهمية ارتداء الملابس القطنية الخفيفة والإكثار من شرب المياه لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، خصوصًا في المناطق شديدة الحرارة كجنوب الصعيد.

كما تشدد الأرصاد على أهمية متابعة النشرات الجوية اليومية لمعرفة أي تحديثات قد تطرأ على حالة الطقس، خاصة مع استمرار التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد.