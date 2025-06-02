نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء التقديم الكترونيا بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تسهيلًا على أولياء أمور الأطفال الراغبين فى التقديم لرياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمحافظة الجيزة للعام الدراسي الجديد 2026 / 2025.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه سوف يتم بدء التسجيل الكترونيا للراغبين فى التقديم لمرحلة رياض الأطفال kg 1 بداية من يوم الأحد الموافق 1 يونيو وحتى يوم الاثنين الموافق 30 يوينو 2025.

كما يتم التسجيل إلكترونيا على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة على الرابط التالي:

https://www.gizaedu.net

كما يتم التسجيل من خلال ولي الأمر فقط وبرقم القومي للطفل أو الطفلة المكون من 14 رقم من واقع شهادة الميلاد.

وأشارت مديرية تعليم الجيزة، أنه يرجي ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل الموجود أعلي شهادة ميلاد الطفل وذلك بكل دقة حتى يتم حساب سن الطفل الفعلي فى أول اكتوبر 2025 الكترونيا بواسطة الموقع علي أن يتم إعلان التنسيق الأول شهر اغسطس القادم.