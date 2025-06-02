هاني سعيد: بيراميدز أول فريق يتوج بلقب أفريقيا بدون جمهور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 يونيو 2025 12:32 صباحاً - كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن فريقه استحق التتويج بدوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أن حصد البطولة جاء بعد جهد وتعب خلال السنوات الماضية.

قال سعيد في تصريحات هاني سعيد عبر برنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي بالقناة الأولى: "الجماهير فرقت معنا وفي النهاية وصلنا لأفريقيا بدون جمهور، ولم يحدث أن يتوج أي فريق بدوري أبطال إفريقيا بدون جمهور".

تابع: "نحاول تكوين فريق متكامل وفي النهاية توفيق ربنا كان كلمة السر في الفوز بالبطولات".

أضاف: "لا نفكر في شئ حاليا سوي الفوز بكأس مصر أمام الزمالك الخميس".