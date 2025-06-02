محمود مرعي: بيراميدز كان يستحق لقب أفريقيا.. ومستعدون لكأس العالم للأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 يونيو 2025 12:32 صباحاً - أبدى محمود مرعي نجم دفاع فريق بيراميدز، أحقية فريقه في حصد لقب دوري أبطال أفريقيا اليوم ضد صن داونز الجنوب أفريقي.

وقال مرعي في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة على قناة الحياة: "الحمد لله على الفوز اليوم كنا نستحق هذا الانتصار".

وتابع: "بيراميدز كان يستحق بطولة هذا الموسم بسبب المستوى الذي قدمناه طوال الفترة الماضية، ولكن كنا نتمنى ألا نستقبل هدفا في لقاء اليوم".

وأتم: "مستعدون لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2029، وبيراميدز لديه لاعبين على أعلى جودة يمكنهم اللعب في المستويات والبطولات الكبرى".