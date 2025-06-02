كريم حافظ: نشكر اللاعبين والإدارة.. ضغوطات كثيرة والحمد لله على لقب إفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 يونيو 2025 12:32 صباحاً - أعرب كريم حافظ، لاعب فريق بيراميدز، عن شكره العميق لزملائه اللاعبين "الرجال" ولإدارة النادي بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وفي تصريحات تلفزيونية له عقب المباراة، أشار حافظ إلى "الضغوطات الكبيرة التي واجهها الفريق في جميع البطولات"، معبرًا عن سعادته وفخره باللقب القاري، قائلاً: "الحمد لله أننا أبطال إفريقيا".

وفي رسالة إلى الجماهير، أكد حافظ أن "الجمهور الذي حضر هو الجمهور الذي يحب اللعبة الجميلة"، مشددا على أن "بيراميدز يكتب اسمه في التاريخ ويبني جيلاً جديداً، وسيكون لنا جمهور أكبر في المستقبل".

وتوج فريق بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على صن داونز بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد فى إياب النهائى، بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى جنوب أفريقيا.

وجاء تشكيل بيراميدز لمواجهة صن داونز كالتالي: "في حراسة المرمى: أحمد الشناوي، والدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي، وفي الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - رمضان صبحي، وخط الهجوم: فيستون ماييلي".

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - كريم حافظ - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - أحمد توفيق.

في المقابل ضم تشكيل صن داونز لمواجهة بيراميدز كل من: "في حراسة المرمى: رونوين ويليامز، ورباعي الدفاع خوليسو موداو – موسى ليبوسا – غرانت كيكانا – أوبري مودييبا، وفي خط الوسط: مارسيلو أليندي – تيبوهو موكوينا – جايدن آدامز، والهجوم ثيمبا زواني – لوكاس ريبيرو – إكرام راينرز".