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الرئيس السيسى يهنئ "بيراميدز" والجماهير المصرية بالفوز بدورى أبطال أفريقيا

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الرئيس السيسى يهنئ "بيراميدز" والجماهير المصرية بالفوز بدورى أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 يونيو 2025 11:32 مساءً - تقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى،  بخالص التهنئة إلى فريق بيراميدز وجماهير الرياضة المصرية بمناسبة تحقيق هذا الإنجاز التاريخي بالفوز بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه.

 

وقال الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، إن هذا الانتصار يجسد روح العزيمة والإصرار التي لطالما ميزت الرياضة المصرية، ويؤكد قدرة أنديتنا على التنافس بقوة في الساحة القارية والدولية.  متمنيًا استمرار النجاحات للكرة المصرية في كافة المحافل.

 

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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