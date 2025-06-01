وزير الرياضة يهنئ بيراميدز بالتتويج التاريخي بدوري أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 يونيو 2025 11:32 مساءً - حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على تهنئة نادي بيراميدز والجهاز الفني، واللاعبين، وجماهير الكرة المصرية، بمناسبة التتويج التاريخي للفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا، عقب فوزه على صن داونز بنتيجة 2 – 1، في المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي، في إياب نهائي البطولة.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالأداء البطولي والانضباط الفني الذي ظهر به لاعبو بيراميدز طوال مشوار البطولة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعد إضافة كبيرة لكرة القدم المصرية على المستوى القاري.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن دعم الدولة المصرية للرياضة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هو الدافع الرئيسي وراء هذه النجاحات المتتالية.

وقال وزير الشباب والرياضة: "فخورون بما حققه نادي بيراميدز، وننتظر المزيد من الأندية المصرية للمنافسة على البطولات القارية والدولية، وهو ما يعكس التطور الكبير الذي تشهده الرياضة المصرية في مختلف القطاعات".