بيراميدز احتفالا بالتتويج: "أفريقيا تـحت سـيـطـرة الفـرعـون الـسـمـاوي"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 يونيو 2025 11:32 مساءً - احتفلت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز، بالتتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة الأولى فى تاريخه، بعد الفوز على صن داونز، بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوى، في إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا، ليتوج الفريق السماوى بلقب دورى أبطال افريقيا لأول مرة فى تاريخه، بعد أن كانت مباراة الذهاب فى جنوب أفريقيا انتهت بنتيجة 1 - 1.

وكتبت الصفحة الرسمية لبيراميدز عبر فيس بوك: "من أهرامـات القاهـرة إلى تـلال كيجـالي، ومن سهـول باماكـو إلى أبـواب قرطـاج، ومن ضفـاف لوانـدا إلى أسـوار مكنـاس، ومن قلب جوهانسبـرج إلى شمـس بريتوريـا؛ إفـريـقـيـا تـحـت سـيـطـرة الفـرعـون الـسـمـاوي".

ضرب فريق بيراميدز، موعدًا مع نهضة بركان المغربى، فى مباراة السوبر الأفريقي، حيث يلتقي الفريقان بعد أن حقق الفريق السماوى بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب صن داونز، وتوج الفريق المغربى ببطولة الكونفدرالية الأفريقية على حساب سيمبا التنزانى.