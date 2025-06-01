أحمد سامى يحصد جائزة أفضل لاعب فى مواجهة صن داونز بنهائى أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 يونيو 2025 11:32 مساءً - حصد أحمد سامى مدافع فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، جائزة أفضل لاعب فى مواجهة صن داونز، التى أنتهت بفوز الفريق السماوى بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوى، في إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا، ليتوج الفريق السماوى بلقب دورى أبطال افريقيا لأول مرة فى تاريخه، بعد أن كانت مباراة الذهاب فى جنوب أفريقيا انتهت بنتيجة 1 - 1.

وضرب فريق بيراميدز، موعدًا مع نهضة بركان المغربى، فى مباراة السوبر الأفريقي، حيث يلتقي الفريقان بعد أن حقق الفريق السماوى بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب صن داونز، وتوج الفريق المغربى ببطولة الكونفدرالية الأفريقية على حساب سيمبا التنزانى.

ونجح فيستون ماييلى مهاجم بيراميدز فى تسجيل هدف التقدم لفريقه فى شباك صن داونز، بالدقيقة 24 بعد خطأ من كيكانا مدافع الفريق الجنوب أفريقي، وبعد الهدف كثف صن داونز الهجوم بحثًا عن هدف التعادل، إلا أن بيراميدز نجح فى السيطرة على مجريات المباراة.

وفى الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، كاد يسجل موداو هدف التعادل لصن داونز، إلا أن أحمد الشناوى تألق فى الحفاظ على نظافة شباكه.

وفى الدقيقة 56 سجل أحمد سامى هدف بيراميدز الثانى بضربة رأس متقنة، بعد تمريرة من محمد الشيبى نفذها من كرة ثابتة، ونجح أحمد الشناوى فى التصدى لكرة ثابتة خطرة كادت أن تهدد مرمى بيراميدز.

فى الدقيقة 75 سجل راينرس لاعب صن داونز هدف تقليص الفارق لفريقه، لتشتعل المباراة، ويجرى بيراميدز أول تبديلاته بخروج رمضان صبحى ودخول إبراهيم عادل.

استمر ضغط صن داونز بشكل كبير، وفى الدقيقة 89 دخل أحمد توفيق بدلاً من محمد الشيبى لتأمين الدفاع، واحتسب الحكم 10 دقائق وقت بدل ضائع، ودخل على جبر بدلاً من فيستون ماييلى،

ضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي، خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - رمضان صبحي، خط الهجوم: فيستون ماييلي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - كريم حافظ - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - أحمد توفيق.

وجاء تشكيل صن داونز كالتالى: حراسة المرمى: ويليامز، خط الدفاع: ليبوسا ، كيكانا، موداو، موديبا، خط الوسط: موكوينا، أليندي، أدامز، خط الهجوم: ريبيرو، ماثيوس، راينرس.