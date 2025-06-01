نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات العلاج الطبيعي خارج الحرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، في تصريح خاص لـ دوت الخليج، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية العلاج الطبيعي – والتي تُعقد خارج الحرم الجامعي – تسير بانضباط تام وفقًا للضوابط واللوائح المنظمة، مشددًا على التزام الجامعة الكامل بتوفير بيئة امتحانية هادئة وعادلة لجميع الطلاب.

وقال الدكتور رجب خلال جولة تفقدية أجراها صباح اليوم الأحد 1 يونيو 2025، إن أسئلة الامتحانات جاءت مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية، وتقيس بشكل فعلي مخرجات التعلم المستهدفة، موضحًا أنها تتنوع بين الجوانب النظرية والتطبيقية بما يضمن قياس مهارات الطالب واستيعابه للمقررات.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن جولته التفقدية شملت الاطلاع على لجان الامتحانات ومتابعة انتظام دخول الطلاب، والوقوف على مستوى التنظيم داخل القاعات، مؤكدًا أن هناك التزامًا ملحوظًا من قبل الطلاب وهيئة التدريس، وهو ما يعكس وعيًا بأهمية حسن سير العملية الامتحانية.

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور أحمد رجب أن جامعة القاهرة تتابع بشكل يومي عملية التصحيح داخل الكنترولات، حيث تم إصدار تعليمات واضحة بسرعة التصحيح والمراجعة عقب انتهاء كل امتحان مباشرة، بهدف إعلان النتائج بدقة وفي أقرب وقت، وبما يحقق العدالة والشفافية.

وأعرب رجب عن تقديره للجهود التي تبذلها إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مؤكدًا أن مستوى التنظيم والانضباط الذي شهده خلال جولته يعكس الجدية والاستعداد المسبق لإنجاح موسم الامتحانات.

واختتم نائب رئيس الجامعة تصريحه بالتأكيد على أن الجولات التفقدية ستتواصل خلال الأيام المقبلة في مختلف الكليات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان سير الامتحانات بأعلى كفاءة وجودة ممكنة.