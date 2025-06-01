نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير السياحة والآثار يتوجه في زيارة للمملكة العربية السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خلال زيارته الحالية للمملكة العربية السعودية، شارك، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في ندوة الحج الكبرى لعام ١٤٤٦ هـ -٢٠٢٥م في نسختها التاسعة والأربعين والتي تنظمها وزارة الحج والعمرة بالمملكة بالتعاون مع هيئة كبار العلماء تحت عنوان "الاستطاعة في الحج والمستجدات المعاصرة"، حيث شارك في الندوة نخبة من السادة الوزراء وأصحاب الفضيلة العلماء والمؤثرين من داخل وخارج المملكة.

وقد جاءت زيارة الوزير في ضوء الدعوة الرسمية الواردة لسيادته من معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة بالمملكة.

وشارك في حضور الندوة الأستاذة سامية سامي مساعد وزير السياحة والاثار لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، وعدد من ممثلي البعثة الرسمية للحج السياحي المصري.

كما قام السيد شريف فتحي بعقد لقاءات ثنائية هامة مع كل من معالي الدكتور وزير الحج والعمرة بالمملكة، ومع معالي السيد فهد بن عبد الرحمن الجلاجل وزير الصحة بالمملكة، حيث تم مناقشة استعدادات المملكة لاستقبال الحجاج المصريين بصفة عامة وحجاج السياحة بصفة خاصة.

وقد حضر هذه اللقاءات اللواء أشرف عبد المعطي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية ورئيس الجهاز التنفيذى للجنة الوزارية للحج ورئيس بعثة الحج المصري، والأستاذة سامية سامي مساعد وزير السياحة والاثار لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، بجانب حضور ممثلين عن وزارة الحج والعمرة السعودية.

وخلال لقاء السيد الوزير مع وزير الحج والعمرة السعودي، تم مناقشة سبل تطوير منظومة الحج والعمرة وتعزيز التكامل والتنسيق المشترك بين البلدين في هذا الملف الحيوي، بما يضمن راحة الحجاج والمعتمرين المصريين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.

وتطرق اللقاء للحديث عن آليات التنسيق المستمر فيما يتعلق بترتيبات رحلات الحج والعمرة، والتكامل في إدارة الحالات الطارئة، وتبادل المعلومات بصورة فورية بشأن أي قرارات أو مستجدات تنظيمية، بهدف ضمان سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الأداء، إلى جانب العمل على إزالة أية معوقات قد تواجه سير العملية التنظيمية لملفي الحج والعمرة.

كما تم مناقشة إمكانية تنفيذ حملات توعية مشتركة للحجاج والمعتمرين، ومتابعة التنسيق المشترك على كافة المستويات بهدف توعية الحجاج والمعتمرين حول القواعد والإجراءات التي يجب اتباعها أثناء أداء مناسك الحج والعمرة، بالإضافة إلى أهمية الالتزام بقواعد السلوك في الأماكن المقدسة، مع ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية، وشركات السياحة، ومنظمات القطاع الخاص، حتى على مستوى الفرد، لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى أكبر شريحة من الحجاج والمعتمرين.

هذا بالإضافة إلى التأكيد على استمرار ما تقوم به الجهات المعنية بالمملكة ووزارة السياحة والآثار من إجراءات من شانها ردع كل المخالفين للضوابط والاشتراطات الخاصة بالحج والعمرة ومكافحة الكيانات الغير شرعية ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفي لقاء السيد الوزير مع وزير الصحة السعودي، تم مناقشة التطورات الخاصة بالاجراءات الصحية للحجاج المصريين وخاصة حجاج السياحة، وخطة وزارة الصحة السعودية التي ستقوم بها أثناء أداء مناسك الحج.

ومن جانبه، رحب السيد وزير الصحة السعودي بما تم مناقشته حول أهمية تواجد عدد من أطباء البعثة الطبية المصرية داخل المشاعر المقدسة، في الأماكن المخصصة للحجاج المصريين بمخيمات مني وعرفات للمساعدة فى علاج الحالات المرضية ومتابعة الأحوال الصحية لهولاء الحجاج، مع إمكانية وجود عيادات بسيطة لتوفير الإسعافات الأولية للحجاج.

و أكد السيد شريف فتحي على عمق العلاقات الأخوية والشراكة والتنسيق والتعاون المستمر بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، في كل ما يتعلق بتنظيم رحلات العمرة والحج وتقديم خدماتٍ أفضل وأكثر تيسيرًا لزوار بيت الله الحرام من جمهورية مصر العربية، موجهًا الشكر والتقدير للمملكة على ما تقدمه من جهود وتعاون وتنسيق مشترك للخروج بموسم الحج لهذا العام على أكمل وجه.

كما أشار إلى حرص وزارة السياحة والآثار بجمهورية مصر العربية على اتخاذ كافة الإجراءات اللازم لضمان تجربة عمرة وحج منظمة وآمنة للجميع المعتمرين والحجاج المصريين ولا سيما من خلال توعية المواطنين وكذلك شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج والعمرة بضرورة الالتزام بذلك، متمنيًا للمملكة العربية السعودية الشقيقة موسم حج ناجح هذا العام مكللًا بالتوفيق والقبول بإذن الله.



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