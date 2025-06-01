نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتابع آليات إنشاء محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبو رواش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا تنسيقيًا لبحث آليات العمل الخاصة بإنشاء محطة لمعالجة المخلفات البلدية وتحويلها إلى طاقة كهربائية وذلك بالمنطقة الصناعية بأبو رواش وذلك بحضور إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبي المحافظ، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات.

ناقش المحافظ الأدوار والمسؤوليات المحددة لكل جهة مشاركة فى نطاق بنود عقد الامتياز والبروتوكول الموقع بين المحافظة ووزارات التنمية المحلية والانتاج الحربي والبيئة مشددًا على أهمية سرعة التنسيق للانتهاء من الإجراءات اللازمة لبدء الأعمال مع ضرورة إعداد جدول زمني واضح لإنجاز كل مرحلة من مراحل المشروع دون تأخير مؤكدًا حرص المحافظة على دفع عجلة العمل بالمشروع في إطار خطة الدولة لدعم الاستثمار

واستمع المحافظ خلال اللقاء إلى متطلبات ومقترحات ممثلي الشركات المستثمرة والمنفذة للمشروع، مؤكدًا على الأهمية الاستراتيجية للمشروع كونه الأول من نوعه على مستوى الجمهورية في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية.

وشدد على ضرورة الالتزام بنسب التنفيذ المستهدفة ووضع خطة عمل دقيقة تضمن إنجاز تنفيذ المشروع في اطار برنامج زمنى محدد للتنفيذ.

وأكد المهندس عادل النجار أن المشروع يُمثل خطوة محورية في تطبيق رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة وتحسين إدارة المخلفات من خلال حلول تكنولوجية مبتكرة وصديقة للبيئة.

كما أشار " النجار " إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تذليل أي عقبات قد تواجه المشروع، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني. حضر الاجتماع كل من: محمد نور السكرتير العام للمحافظة، ومحمد مرعي، السكرتير العام المساعد، ووليد عبد اللطيف معاون المحافظ، ومحمد موسى عمران، رئيس مرفق كهرباء مصر، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات التنمية المحلية، والبيئة، والإنتاج الحربي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من الشركات المستثمرة.

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